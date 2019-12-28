قصر القشلة يفتح أبوابه لاستقبال زوار موسم حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فتح قصر القشلة الأثري والتاريخي أمس أبوابه في منطقة حائل التاريخية لاستقبال زوار فعاليات موسم حائل 2019م.

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وأوضح مدير المركز الإعلامي في موسم حائل صالح العنزي أن أبواب قصر القشلة ستفتح للزوار من الساعة الـ3 مساء حتى التاسعة مساء طيلة أيام الأسبوع، ومن الرابعة مساء حتى التاسعة مساء أيام العطلة الدراسية وإجازة نهاية الأسبوع، حيث سيستمتع خلالها الزوار بـ14 فعالية متنوعة تشمل «مسرح الفنون الموسيقية المتنوعة» ويحتوي على عرض فرق موسيقية متنوعة والعزف على عدد من الآلات والعرضة السعودية خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وقال «هناك فعاليات يومية مثل الرسم على الرمل، والعزف على الآلات النادرة، والعروض الضوئية، وعروض ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 أسرة منتجة تعرض عددا من منتجاتها المتنوعة من أكلات شعبية وحرف يدوية ومواهب حائلية، وركن لمعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل».

وأضاف أنه ستكون هناك ورش عمل تعليمية للصغار والكبار للحرف اليدوية، مشيرا إلى أنه تم تشغيل 40 غرفة في قصر القشلة الأثري وجهزت إحدى الغرف كعيادة طبية للزوار، لافتا إلى وجود 220 موظفا سيكونون في خدمة زوار الفعاليات داخل أسوار القصر بشكل يومي طيلة أيام الموسم.