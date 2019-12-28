أمين الأحساء يشدد على ضرورة تجويد مشروعات الجسور والتقاطعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

شدد أمين محافظة الأحساء المهندس عادل الملحم على ضرورة الأخذ بجودة المخرجات التنفيذية للمشروعات، مع الالتزام بالفترة المحددة وسرعة الإنجاز، بما يتوافق مع المواصفات والجودة الإنشائية لتنفيذ المشاريع.

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وقال خلال تفقده سير العمل بمشروعات الجسور والتقاطعات التي تنفذها الأمانة حاليا إن العمل في هذه المشاريع يجري بمتابعة ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وفق الخطة المعتمدة لإنجازها ضمن مشاريع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية.

وشملت مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي» مع طريق الملك فهد «طريق الظهران» بمحاذاة المؤسسة العامة للري، وهو عبارة عن إنشاء نفق بطول 800م سيسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، كما أنه مرتبط بالطريق الدائري (دائري الهفوف والمبرز)، الأمر الذي سيعمل على الحد من الاختناقات المرورية على مدن وبلدات الأحساء، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 90%، وسيتم تدشينه بعد الربع الأول من عام 2020 ولم يتبق على المشروع سوى أعمال السفلتة والترصيف، والانتهاء من محطة لشبكة السيول والأمطار، إضافة إلى أعمال الإنارة والتكسية الديكورية للمشروع.

كما شملت الجولة مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله «الضلع الشرقي» الذي من المزمع افتتاحه نهاية الربع الثاني من عام 2020، والذي يتكون من إنشاء جسر بطول 1800م مع الطرق المرتبطة به بـ4 مسارات لكل اتجاه، وتنفيذ عناصر السلامة وتصريف السيول، وكذلك تنفيذ طرق خدمة على جانبي الجسر مع أرصفة ومواقف سيارات وإشارة ضوئية أسفل التقاطع لتنظيم الحركة المرورية بجميع الاتجاهات مع تكسية أعمدة الجسر، وتركيب أحدث أعمدة إنارة (led) أسفل الجسر لإظهاره بصورة جمالية.