هيئة التقويم تنهي مرحلتين من تطوير مؤسسات التعليم والتدريب العسكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلتين الأولى والثانية من تطوير مشروع اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، إذ يتضمن المشروع أربع مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى بناء نظام ضمان الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.

أما المرحلة الثانية فاشتملت على التطبيق التجريبي، بينما ستشتمل المرحلة الثالثة على التعريف بالنظام وتطبيقه، وفي المرحلة الرابعة بدء عمليات الاعتماد ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها.

وترأس رئيس الهيئة، رئيس اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، الدكتور حسام زمان، الاجتماع الثامن للجنة الفنية للاعتماد العسكري، الذي عقد أخيرا بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأشاد بأعمال اللجان الفرعية المختلفة والجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت في المرحلة الماضية من عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة أمام مرحلة جديدة من المشروع لتقديم الدعم والمساندة، والإسهام في تعزيز جودة التعليم والتدريب العسكري.

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من جهته قدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمال شرحا عن خطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة، والمتضمنة العمل على ربط مؤهلات التعليم والتدريب العسكري بالإطار السعودي للمؤهلات، وتقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة من العمل، والبدء في التطبيق الفعلي لنظام ضمان الجودة والاعتماد العسكري والعمل على منح بعض مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها الاعتماد الأكاديمي العسكري.

واستعرض الاجتماع اللجان الفرعية التي انبثقت من اللجنة الفنية وهي لجنة المعايير، ولجنة الدراسات والبحوث، ولجنة التدريب والتأهيل، ولجنة التقويم والاعتماد، حيث روعي في تشكيل اللجان تمثيل القطاعات العسكرية المختلفة في كل لجنة، والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة في هذا الجانب.

كما درست اللجنة الفرعية للدراسات والبحوث الممارسات والتجارب الدولية في مجال اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وحصر البرامج والمؤهلات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ودراسة الممارسات في أنظمة ضمان الجودة الداخلية في بعض الجامعات السعودية والكليات العسكرية والاستفادة منها في إعداد دليل إرشادي للتأسيس لأنظمة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.

أما اللجنة الفرعية للتدريب والتأهيل فقد قامت بمهام نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وتقديم برامج التدريب اللازمة، وتقديم عدد من البرامج التدريبية وورش العمل، حيث استفاد منها 369 متدربا من جميع القطاعات العسكرية.

المرحلة المستقبلية تشتمل على: