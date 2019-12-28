حواجز أتوماتيكية لإدارة حركة الحشود في المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تعكف الجهات الرسمية في المسجد الحرام على دراسة لعمل حواجز منزلقة تنظم حركة الحشود في الحرم المكي الشريف، يجري التحكم بها أوتوماتيكيا من خلال لوحة تحكم، بدلا من الحواجز البلاستيكية القديمة.

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وعلمت «مكة» أن الدراسة جرت بتوجيه من الجهات الأمنية في المسجد الحرام، ويجري العمل عليها من قبل المكتب الاستشاري لتنفيذها، حيث ما زالت الاجتماعات قائمة بخصوص الدراسة من قبل الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت المعلومات إلى أن الحواجز الأتوماتيكية ستكون دائمة في المواقع نفسها، حيث حدد لها موقعان في المسجد الحرام، أولهما على مداخل الحرم المكي الشريف، والآخر على مداخل صحن المطاف، حيث تعمل أوتوماتيكيا بحسب خطة التفويج لإدارة الحشود في المسجد الحرام، لافتة إلى أن نظام الحواجز المنزلقة سيراعي وسائل السلامة والأمن، وسيعمل على تنظيم حركة الحشود بشكل أفضل من الحواجز البلاستيكية القديمة التي يجري التحكم بها يدويا.

الحواجز الأتوماتيكية:

التحكم بها من خلال لوحات تحكم

تنظم حركة الحشود

دائمة في المواقع المحددة لها