أمن الدولة تعرف بمركز 990 للإبلاغ عن الإرهابيين والمطلوبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بهدف مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم، أطلقت رئاسة أمن الدولة أخيرا حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990.

كما تهدف أيضا إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيا أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

Advertisements

وتعرف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.

وضمن حملتها التعريفية في مرحلتها الأولى، تشارك رئاسة أمن الدولة بفعاليات موسم الرياض وموسم الدرعية من خلال معرض في وينتر وندر لاند وبوليفارد الرياض وواحة الدرعية تقدم من خلاله المعلومات للزوار عن مهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990.

يذكر أن رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس: 0114869645 والبريد الالكتروني: ‏‏990900pss.gov.sa لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.