متى نشأت محاورواهتمامات قمة العشرين؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة
تعمل مجموعة العشرين على قضايا واسعة، أدخلتها في اجتماعاتها وضمن اهتماماتها.
«مكة» تلقي الضوء على بعض هذه الموضوعات، ومتى اهتمت بها قمة العشرين.
مكافحة الفساد
أدرك قادة مجموعة العشرين الأثر السلبي الكبير للفساد على النمو الاقتصادي والتجارة والتنمية، حيث للفساد تأثير سلبي كبير على النمو الاقتصادي والتجارة والتنمية. ولتسهيل التعاون في رفع معايير الشفافية والمساءلة، فضلا عن المساهمة في الكفاح العالمي ضد الفساد تأسست مجموعة العمل على مكافحة الفساد في مجموعة العشرين في عام 2010
الزراعة والأمن الغذائي
قادة مجموعة العشرين ملتزمون بمعالجة التحدي المتمثل في تحسين الأمن الغذائي العالمي والتغذية وزيادة الإنتاجية واستدامة النظم الغذائية
أدخلت الزراعة في مجموعة العشرين تحت الرئاسة الفرنسية في عام 2011.
الرقمنة والابتكار
إن التحول الرقمي المستمر يعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات بعمق.
أدخلت على جدول أعمال مجموعة العشرين في عام 2016
منذ عام 2016، تناقش بلدان مجموعة العشرين تأثير مجموعة من التقنيات الجديدة سريعة التطور على إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، ما يسمى «ثورة الإنتاج التالية».
منذ عام 2017، تركز النقاش على تصميم أجندة رقمية طموحة وشاملة لمجموعة العشرين، مما أدى إلى اعتماد وزراء مجموعة العشرين المسؤولين عن الاقتصاد الرقمي في دوسلدورف لخريطة طريق G20 الخاصة بالرقمنة.
الاستدامة المناخية والطاقة
تدرك مجموعة العشرين أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ مع تشجيع الانتقال إلى أنظمة طاقة أكثر مرونة وشفافية وأنظف، ومنذ توقيع اتفاقية باريس تزايد اهتمام قمة العشرين بالمناخ.
- المناخ والنمو
تركز رئاسة مجموعة العشرين في الأرجنتين في عام 2018 على عدد من القضايا المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ والأحداث المناخية القاسية.
- إعانات الوقود الأحفوري
- التمويل الأخضر
العمالة والتعليم والسياسات الاجتماعية
تم رفع أجندة التوظيف في مجموعة العشرين إلى مستوى مجموعة العمل في عام 2014 مع إنشاء مجموعة عمل التوظيف (EWG)، وأنشئت مجموعة العمل التعليمية حديثا تحت رئاسة الأرجنتين في عام 2018.
- المساواة بين الجنسين
- التعليم و المهارات
الهجرة
وضعت الهجرة الدولية على جدول أعمال مجموعة العشرين في عام 2015 في سياق أزمة اللاجئين العالمية.
- سلاسل التوريد المستدامة والرق الحديث
- جودة الوظيفة والحماية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة تعمل مجموعة العشرين من أجل تعزيز فرص العمل الجيدة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ودعم اعتماد هدف للشباب.
الأسواق المالية والهندسة المالية الدولية
تولي مجموعة العشرين من نشأتها أهمية كبيرة لدور القطاع المالي في ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة واستقرار الأسواق المالية.
مستقبل الأعمال
أدى التحول التكنولوجي، بسرعته وحجمه، إلى ظهور وتطوير أشكال جديدة من العمل. وتتمتع التقنيات الناشئة بإمكانية تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وفرص جديدة، ولكنها تستلزم أيضا تعديلات تعويضية وتتطلب سياسات طموحة لعالم العمل والوظائف والمهارات المستقبلية.
اهتمت مجموعة العشرين بالأمر تحت ظل الرئاسة الألمانية عام 2017
وفي عام 2018، وضعت الرئاسة الأرجنتينية لمجموعة العشرين جدول أعمال مستقبل العمل كموضوع شامل يمتد إلى تيارات العمل المختلفة، ولا سيما في مجموعة العمل للتوظيف وفريق التعليم العامل الذي تم إنشاؤه حديثا وفرقة العمل للاقتصاد الرقمي تحت مسار شيربا، وكذلك تحت المسار المالية.
الصحة العالمية
تأسست مجموعة العمل الصحية G20 (HWG) تحت الرئاسة الألمانية في عام 2017 لوضع جدول أعمال دولي مشترك بشأن قضايا مثل تعزيز نظم الرعاية الصحية، والحد من سوء التغذية، وإدارة الأزمات الصحية، وتوسيع نطاق مكافحة الأوبئة. في عام 2018، واصلت الرئاسة الأرجنتينية العمل الحالي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) وتعزيز النظام الصحي، وأدخلت السمنة لدى الأطفال.
- مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)
- تعزيز نظم الرعاية الصحية
- سمنة الطفولة
المنتدى العالمي حول الطاقة الفائضة من الصلب
انخفاض أسعار الصلب وضعف الربحية والاضطرابات التجارية هي بعض من آثار الطاقة الزائدة التي يشعر بها مصنعو الصلب في جميع أنحاء العالم، ونشأ الموضوع ضمن أجنة قمة العشرين في عام 2016 لمعالجة السعة الفائضة بشكل عام.
الاستثمار في البنية التحتية
إن توفر النقل والاتصالات والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والمرافق الأساسية الأخرى له تأثير هائل على تحسين نوعية الحياة والرفاهية. تعد مرافق وخدمات البنية التحتية أساسية لكفاءة الإنتاج والنقل والتجارة التي تحفز جميعها النمو الاقتصادي، مما يساعد بدوره في الحد من الفقر.
وإدراكا للدور الأساسي الذي يلعبه التمويل طويل الأجل للاستثمار في دعم النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، أنشأ نواب مجموعة العشرين المالية والبنك المركزي مجموعة دراسة حول تمويل الاستثمار في عام 2013، والتي تحولت إلى مجموعة عمل للاستثمار في البنية التحتية ( IIWG) في عام 2014 ثم في مجموعة عمل البنية التحتية (IWG) في نهاية عام 2017.
أجنة 2030 والتنمية
عملت مجموعة العشرين على خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومواءمتها بشكل وثيق، مما أدى إلى تكيف قادة مجموعة العشرين لخطة عمل مجموعة العشرين بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عام 2016، ومنذ ذلك الحين دعمت جهود مجموعة العشرين لتنفيذ خطة العمل في ظل الرئاسة الألمانية والأرجنتينية.
الضرائب الدولية
منذ قمة لندن في أبريل 2009 سعت المجموعة إلى الحد من التهرب الضريبي، وإنهاء السرية المصرفية والملاذات الضريبية، ومعالجة مسألة تجنب الضرائب من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل
بعد الأزمة المالية، تعهد قادة مجموعة العشرين بالعمل معا لضمان الانتعاش الدائم والنمو القوي والمستدام على المدى المتوسط من خلال تنفيذ عملية التقييم المتبادل لمجموعة العشرين، ولتحقيق هذا الهدف، أطلقوا إطار عمل لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن، والذي يتم تنفيذه في مجموعة العمل الإطارية لمجموعة العشرين.
التجارة والاستثمار
في عام 2016، تم إنشاء مجموعة العمل للتجارة والاستثمار تحت رئاسة مجموعة العشرين الصينية، ومنذ ذلك الحين قامت بها ألمانيا في عام 2017، والأرجنتين في عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر متى نشأت محاورواهتمامات قمة العشرين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.