مصر والإمارات.. دولتان عربيتان في قمة الـ20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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خلال كل سنة تدعى مجموعة من الدول لاجتماع قمة الـ20، وتتغيرالدول بحسب الدولة المستضيف للقمة، ولكن لوحظ الحضور الدائم لكل من إسبانيا وسنغافورة في هذه الاجتماعات، ولم تحضر سوى دولتين عربيتين الاجتماع، وهما مصر والإمارات.
«مكة» تقصت عن الدول التي تمت دعوتها خلال الاجتماعات السابقة، وكانت كالآتي:
قمة مجموعة العشرين ـ أوساكا 2019
- فيتنام
- هولندا
- سنغافورة
- إسبانيا
قمة مجموعة العشرين ـ بوينس أيرس 2018
- البرازيل
- تشيلي
- إسبانيا
- هولندا
قمة مجموعة العشرين ـ هامبورج 2017
- غينيا
- هولندا
- النرويج
- السنغال
- سنغافورة
- إسبانيا
- فيتنام
قمة هانغتشو 2016
- تشاد
- مصر
- لاوس
- السنغال
- إسبانيا
- سنغافورة
- تايلاند
قمة مجموعة العشرين 2015 في أنطاليا
- إسبانيا
- أذربيجان
- ماليزيا
- السنغال
- سنغافورة
- زيمبابوي
قمة بريزبان 2014
- إسبانيا
- موريتانيا
- ميانمار
- نيوزيلندا
- السنغال
- سنغافورة
قمة G20 سانت بطرسبرج 2013
- إسبانيا
- بروناي
- إثيوبيا
- سنغافورة
- كازاخستان
- السنغال
- سويسرا
قمة G20 لوس كابوس 2012
- إسبانيا
- كمبوديا
- بنين
- تشيلي
- كولومبيا
- إثيوبيا
قمة مجموعة العشرين 2011 في كان
- إثيوبيا
- سنغافورة
- إسبانيا
- الإمارات
قمة مجموعة العشرين 2010 في تورنتو
- إثيوبيا
- مالاوي
- هولندا
- نيجيريا
- إسبانيا
- فيتنام
قمة مجموعة العشرين 2010 في سول
- سنغافورة
- إسبانيا
- فيتنام
قمة مجموعة العشرين 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية
- إثيوبيا
- هولندا
- إسبانيا
قمة مجموعة العشرين 2009 في لندن
- هولندا
- إسبانيا
قمة مجموعة العشرين 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية
- هولندا
- إسبانيا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.