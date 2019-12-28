مصر والإمارات.. دولتان عربيتان في قمة الـ20

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

خلال كل سنة تدعى مجموعة من الدول لاجتماع قمة الـ20، وتتغيرالدول بحسب الدولة المستضيف للقمة، ولكن لوحظ الحضور الدائم لكل من إسبانيا وسنغافورة في هذه الاجتماعات، ولم تحضر سوى دولتين عربيتين الاجتماع، وهما مصر والإمارات.

«مكة» تقصت عن الدول التي تمت دعوتها خلال الاجتماعات السابقة، وكانت كالآتي:

قمة مجموعة العشرين ـ أوساكا 2019

فيتنام

هولندا

سنغافورة

إسبانيا

قمة مجموعة العشرين ـ بوينس أيرس 2018

البرازيل

تشيلي

إسبانيا

هولندا

قمة مجموعة العشرين ـ هامبورج 2017

غينيا

هولندا

النرويج

السنغال

سنغافورة

إسبانيا

فيتنام

قمة هانغتشو 2016

تشاد

مصر

لاوس

السنغال

إسبانيا

سنغافورة

تايلاند

قمة مجموعة العشرين 2015 في أنطاليا

Advertisements

إسبانيا

أذربيجان

ماليزيا

السنغال

سنغافورة

زيمبابوي

قمة بريزبان 2014

إسبانيا

موريتانيا

ميانمار

نيوزيلندا

السنغال

سنغافورة

قمة G20 سانت بطرسبرج 2013

إسبانيا

بروناي

إثيوبيا

سنغافورة

كازاخستان

السنغال

سويسرا

قمة G20 لوس كابوس 2012

إسبانيا

كمبوديا

بنين

تشيلي

كولومبيا

إثيوبيا

قمة مجموعة العشرين 2011 في كان

إثيوبيا

سنغافورة

إسبانيا

الإمارات

قمة مجموعة العشرين 2010 في تورنتو

إثيوبيا

مالاوي

هولندا

نيجيريا

إسبانيا

فيتنام

قمة مجموعة العشرين 2010 في سول

سنغافورة

إسبانيا

فيتنام

قمة مجموعة العشرين 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية

إثيوبيا

هولندا

إسبانيا

قمة مجموعة العشرين 2009 في لندن

هولندا

إسبانيا

قمة مجموعة العشرين 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية