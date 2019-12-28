السعودية | القيادة السعودية تعزي رئيس كازاخستان في ضحايا الطائرة

شكرا لقرائتكم القيادة السعودية تعزي رئيس كازاخستان في ضحايا الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة، للرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".