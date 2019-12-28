شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على “مرض النوم” اللغز الذي حيّر الأطباء وقتل الملايين وحول آخرين لتماثيل بشرية .. احذر أن يداهم جسدك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع نهاية الحرب العالمية الأولى، شهد العالم ظهور مرض غريب عرف بمرض النوم، الملقب علميا بـ”التهاب الدماغ النوامي”، وتسبب بمعاناة الملايين حول العالم، خاصة مع عجز الأطباء على فهم طبيعته وقدرته على تهديد حياة البشر.

شابهت بعض أعراضه أعراض الأنفلونزا

قد يهمك ايضاً:

عاجل : الأب الروحي لتركيا يعلن جهوزيتها لإعادة ‘‘الخلافة الإسلامية‘‘ بقيادة أردوغان.. ويكشف خطتها للسيطرة على 61دولة وإخراج المهدي المنتظر (فيديو)

تعرف على “مرض النوم” اللغز الذي حيّر الأطباء وقتل الملايين وحول آخرين لتماثيل بشرية .. احذر أن يداهم جسدك!

أوامر مرتقبة ومباشرة ل الملك سلمان بإعدام 16 يمنيًا في السعودية.. والسبب صادم للجميع!



عبدالباري عطوان يفجر‘‘تنبؤات مرعبة‘‘ ستهز الخليج والمنطق والعالم في 2020م يكشف أبرز ‘‘كذبة سياسية‘‘ لعام 2019 (فيديو)

أول دولة عربية كبيرة تشارك في تحالف عسكري جديد مع تركيا لدعم قوات الحكومة الشرعية في ليبيا..!

وردنا الآن: مذبحة مروعة في حديقة الملك سلمان وسقوط ضحايا والسلطات تستنفر.. وصحيفة مقربة من الديوان الملكي تكشف ‘‘التفاصيل‘‘

هكذا غير المرض فنانا سوريا غاب عن الشاشة لسنوات.. لن تصدق من هو وكيف أصبحت ملامح وجهه؟ (صورة صادمة)

رئيس وزراء “إسرائيل” يتصل بالسعودي ” محمد سعود ” .. والأخير يغني ويدعو له بالنصر على الفلسطينيين في بث مباشر!(فيديو)

محمد علي يعلن في مؤتمر صحفي عن مرحلة ”ما بعد السيسي” ويتوعد بتغيير نظامه (فيديو)



قرار مفاجىء من العمل السعودية بشأن تأشيرة العمالة الوافدة.. شاهد ما ورد فيه؟؟

أجمل من ‘‘علا الفارس‘‘ وأرق من ‘‘غادة عويس‘‘.. مذيعة شيعية تظهر على قناة ‘‘الحدث‘‘.. جمالها أبهر كل المشاهدين ولا يمكن وصفه (صور)

إعلان مفاجئ من هيفاء وهبي بشأن زواجها من هذا الفنان المشهور!.. (صورة تثير انفعال المتابعين)



Advertisements

اكتشاف ‘‘وكر‘‘ لممارسة الحرام ترتاده مئات النساء السعوديات في مكة المكرمة.. وهذا مصيرهن!

أصالة تكشف لأول مرة عن ‘‘مرضها الغريب‘‘ الذي يجبرها على الغناء ‘‘حافية القدمين‘‘ (فيديو)

بعد أنباء وفاة ‘‘السلطان قابوس‘‘.. رسالة عاجلة من مفتي سلطنة عمان إلى الشعب العماني يحذر من ‘‘الحقبة السوداء‘‘

شمس الكويتية تثير الجدل بعد ظهورها في الحمام بالـ ‘‘بورنس فقط‘‘



تسريب ‘‘صورة محرجة‘‘ من حفل زفاف هند البلوشي بالزوج الرابع!.. لن تصدق من هو العريس؟؟ (شاهد من يكون)

شاب سعودي يقفز إلى أحضان مريام فارس ويفاجئها بالقبلات.. وحينما حاول الحرس إبعاده من حضنها كانت المفاجأة (فيديو)

هل تذكرون ‘‘ليا‘‘ ابنة نانسي عجرم التي ولدت قبل 8 أشهر؟.. شاهدوا ماحدث لها اليوم وأثار ضجة في لبنان وفاجأ الملايين (صورة)

هل تذكرون الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي الذي اختفى قبل أشهر؟.. شاهدوا كيف كان مصيره اليوم وصدم الملايين



زواج مذيعة MBC ’’لجين عمران’’ يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن العريس!.. شاهد من يكون؟؟

تسريب ‘‘ألبوم صور‘‘ من حفل زفاف ‘‘الوليد بن طلال’’ بزوجته الثامنة .. شاهد ماذا فعلا في طائرتهم الخاصة وأغراضه الشخصية؟

وتسبب مرض النوم خلال بضع سنوات في وفاة ما لا يقل عن مليون شخص وأصاب كثيرين بإعاقات متعددة، جعلهم غير قادرين على الكلام، وشلّ حركتهم وحولهم لتماثيل بشرية، ويصيب المرض الذين تراوحت أعمارهم بين 15 و35 سنة وشابهت بعض أعراضه أعراض الأنفلونزا، فارتفعت حرارة المصاب وعانى من الصداع والتعب ورشح الأنف.

السلاح الكيمياوي

وعلى الرغم من ظهور أغلب حالات الإصابة بهذا المرض عقب نهاية النزاع العالمي، يؤمن العديد من الأطباء بظهور أول المصابين ما بين عامي 1915 و1916، حيث ظهر على عدد كبير من الجنود أعراض النعاس والفتور والهذيان أثناء تواجدهم بمستشفى باريس، وهو ما جعل الأطباء يعتقدون أن الأمر مرتبط بتأثير السلاح الكيمياوي الذي استخدمه الألمان قبل أن يتراجعوا عن هذه التحاليل خلال السنوات التالية،

التهاب النخاع النوامي

في الأثناء، قدّم الطبيب النمساوي المختص في أمراض الأعصاب قسطنطين فون إيكونومو (Constantin von Economo) سنة 1917 وصفا دقيقا لمرض التهاب النخاع النوامي فربط بينه وبين النوم وتحدّث عن أعراضه الأولى التي تراوحت بين التوعك وآلام الرأس قبل أن تنتاب المريض حالة من النعاس والهذيان تقوده أحيانا نحو الموت.

وبعد مضي بضع سنوات عما نشره فون إيكونومو، حوّل مرض النوم حياة ملايين العائلات لجحيم، فتنقل من منزل لآخر مهددا حياة قاطنيها الذين عجزوا عن صدّه.

لغز حيّر الأطباء

بعد 10 سنوات من التحاليل التي قدّمها قسطنطين فون إيكونومو، اختفى مرض النوم، المعروف أيضا بالتهاب الدماغ النوامي، بشكل تدريجي وظلّ غائبا لعقود قبل أن تظهر بعض حالات الإصابة المنعزلة به، بعد أن كان لغز حيّر الأطباء والباحثين على الرغم من ظهور بعض الاقتراحات التي ربطت بينه وبين نوع نادر من بكتيريا المكورة العقدية (streptococcus bacteria)، وتحدّثت عن قيام جهاز المناعة لدى المريض بمهاجمة أجزاء من الدماغ.