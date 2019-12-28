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عدن - ياسمين التهامي - تناول الأستاذ عبد الباري عطوان في هذه الحلقة حوصلة وأهم أحداث عام 2019 خاصة في عالمنا العربي من السعودية إلى الجزائر مرورا بالسودان وتونس.

من جهة أخرى قدم الأستاذ بعض التحليلات والقراءات السياسية لعام 2020 والتي سترسم مستقبلنا.

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عبدالباري عطوان يفجر‘‘تنبؤات مرعبة‘‘ ستهز الخليج والمنطق والعالم في 2020م يكشف أبرز ‘‘كذبة سياسية‘‘ لعام 2019 (فيديو)

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وفي حديثه الذي رصده محرر "بويمن"، أبرز عطوان أهم وأبرز الكذبات السياسية التي حدثت في عالم اليوم، وعلى رأسها ، الرواية الأمريكية حول مقتل البغدادي، زعيم تنظيم داعش.

حيث اعتبر عطوان، أن الرواية الأمريكية حول مقتل البغدادي ورمي جثته في البحر، عبارة عن مسرحية هزيلة، مثلها مثل رواية الأمريكان حول مقتل بن لادن، متسائلا: لماذا لم يعرضوا جثته حتى الآن؟.

وأفرد عطوان قدد من القضايا المهمة، وقال إن أبرز وأهم حدث خلال العام هو الهجوم الجوي على معامل بقيق وخريص السعودية.

ونوه عطوان، إلى أن الهجوم، ربما يكون أقوى حدث خلال العشر السنوات الأخيرة، كونه عطل قرابة 50 بالمائة من الإنتاج السعودي، مشيرا إلى الكذب الأمريكي حول حماية المملكة وقدراتها الجوية !.

وأورد الكاتب عطوان، بحسب متابعة "بويمن"، تنبؤات مرعبة، ستحدث في العام الجديد، 2020، أبرزها انتهاء حرب اليمن، والحوار مع الحوثيين، بدون أي تدخل خارجي.

وأكد عطوان، أن إسرائيل لن تشن أي هجوم عسكري على إيران، لأسباب مختلفة.

تنبؤات أخرى، مهمة جدا، شاهدها في الفيديو أدناه: