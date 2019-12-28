رد رسمي على شائعتين متداولتين خلال الساعات الماضية.. والكشف عن عقوبة مروجها

نفت جهتان حكوميتان، اليوم، شائعتين تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

والبداية من مؤسسة الحبوب التي أكّدت عدم صحة ما يتم تداوله حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتباراً من أول يناير المقبل.

وقالت المؤسسة، في بيان، صباح اليوم السبت: نُهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومة الرسمية من مصدرها.

والشائعة الثانية كانت تتعلق بإلغاء توطين عددٍ من المهن؛ ليأتي الرد سريعاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعبر متحدثها الرسمي. وأكّد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أن المتداول حول إلغاء توطين عددٍ من المهن غير صحيح. وتابع: نرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

يُذكر أن النيابة العامة سبق أن حذّرت من إنتاج الشائعات أو إعادة تداولها؛ مؤكدةً أن عقوبة هذه الجريمة قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.