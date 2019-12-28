القيادة تُعزي رئيس كازاخستان في ضحايا تحطّم طائرة الركاب

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية .

وقال الملك سلمان: علمنا نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما قدّم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العزاء لرئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية .

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.