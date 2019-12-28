في خطوة غير مسبوقة.. وزير الصناعة يحوِّل حسابه لخدمة العملاء والرد على استفسارات الصناعيين

حوّل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لخدمة العملاء؛ حيث يفتحه كنافذة تواصل مع الصناعيين، وأدار نقاشًا معهم، واعدًا بالتفاعل مع مقترحاتهم والاستجابة لمطالبهم.

وغرّد بندر الخريف، على حسابه بـ«تويتر»، قائلًا: إخواني الصناعون، دعمًا لصناعتنا الوطنية، فقد شكّلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه مصانعكم. يمكنكم تسجيل تحدياتكم من خلال: مركز (آمر) على مدار الساعة: ١٩٩٠٩٩، أو الرقم التالي خلال أوقات الدوام الرسمي: ٠١١٢٩٤٥٤٤٣

وشهدت تغريدة وزير الصناعة، تفاعل كبير من متابعيه؛ حيث طالبوا بفتح قناة تواصل عبر «تويتر»، قبل أن يؤكد لهم بأن حسابه الشخصي متاح لخدمتهم، ويبدأ بالتفاعل والرد على استفساراتهم وما يحتاجونه كصناعيين؛ للمساهمة في نهضة وتقدّم المجال الصناعي بالوطن.

وبدأ الوزير في الرد على تعليقات متابعيه؛ حيث رد على المغرد عبدالله، الذي قال: أنا مصنع وطني تم الحصول ترخيص ابتدائي وعند تقديم لمدن للحصول على موقع وجدت ارتفاع الأسعار مع أني مبتدئ أيضًا ما نسمعه عن التعقيد في الحصول على الترخيص النهائي فتم البحث عن موقع خارج مدن الإيجار أقل من مدن قد وصل الى 1/2سعر نرجو النظر في الأسعار وتسهيل على الصناعيين شكرًا لمعاليكم.

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وقال وزير الصناعة: هل المطلوب أرض أم مصنع جاهز؟.. أرجو ذكر المساحة ونوع المصنع والأسعار التي تتكلم عنها.

وردًّا على المغرد محمد الحصان، الذي قال تخيّل طال عمرك ترخيص صناعي عملنا له تحديث وله الآن ٣ شهور تحت الإجراء!!!!!! إذا بغيت تفاصيل أكثر أرسلت لك على الخاص كثيرًا من المعوّقات للصناعة السعودية من خلال خبرة ٣٠ عامًا في مجال الصناعة.

وقال وزير الصناعة: هذا غير مقبول أرسل المعلومات وأبشر.

واستمر وزير الصناعة بندر الخريف في الرد على متابعيه؛ حيث تحول حسابه لخدمة العملاء الخاصة بالوزارة.