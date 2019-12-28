«التعاون الإسلامي»: ندعم جهود الحكومة الصومالية في مواجهة الإرهاب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم، في العاصمة الصومالية مقديشيو، والذي أقع عددًا كبيرًا من الأبرياء بين قتلى وجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، متوجهًا بصادق تعازيه إلى أسر الضحايا وحكومة الصومال وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأمين العام إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها جهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.