إنقاذ مسنٍّ سقط في حفرة بعمق 380 مترًا بمكة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم السبت، إنقاذ طاعنٍ في السنِّ بعد نزوله أسفل «فوهة الوعبة» لمحافظة الموية بمكة المكرمة، ولم يستطع الصعود.

وعبر صفحته الرسمية، على «تويتر» قال مركز العمليات: تَلَقَّيْنَا بلاغًا عن وجود شخص طاعن في السن، يبلغ من العمر 78 عامًا، ويعاني من التعب والإعياء، بعد نزوله أسفل (فوهة الوعبة) بمحافظة المويه، ولم يستطع الصعود.

وأكد المركز، أن فرقة من الدفاع المدني باشرت عملية الإنقاذ، وتم إخراج هذا الشخص، وأجريت له الإسعافات اللازمة، وأصبح الآن بصحة جيدة.

وفوهة «الوعبة»، عبارة عن حفرة عميقة في الأرض بقطر دائري يبلغ 3 كيلومترات وبعمق 380 مترًا، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط. وتقع على بعد 254 كم من مدينة الطائف، فيما يكسو وسط الفوهة طبقة ملحية بيضاء اللون، يعتقد أن سبب تكونها يرجع إلى أن مياه الأمطار تتجمع في قاع الفوهة مكونة بحيرة صغيرة ضحلة لا تتسرب إلى باطن الأرض.