بعد تعيينه سفيرًا للسعودية بالأردن.. السديري يشكر القيادة على الثقة

تقدّم السفير نايف بن بندر السديري، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على تعيينه سفيرًا للسعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال نايف بن بندر السديري: أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، بجزيل الشكر والامتنان على الثقة الغالية بتعييني سفيرًا للمقام الكريم في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ويمتلك السفير السديري مسيرة مميزة بالعمل الدبلوماسي؛ حيث التحق بوزارة الخارجية عام 1996م، وعمل في وفد المملكة الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك عام 1997م.

كما انتُخب مقررًا للجنة الثالثة «حقوق الانسان» عن المجموعة الاسيوية في دورة الأمم المتحدة عام 1999م، وشغل منصب مدير عام إدارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية عام 2010م، وتم انتخابه رئيسًا لفريق العمل الأول «نزع السلاح النووي» عام 2012م.

وشارك السفير السديري في تنظيم وترأس جلسات عمل دولية، كما رأس وفد المملكة في عدة اجتماعات دولية، ونشر عدة دراسات حول آليات عمل الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، وسبق له العمل سفيرًا للمملكة في كندا.