«إغاثي الملك سلمان» يوزع حقائب شتوية ومساعدات إيوائية للأشقاء في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في تخفيف آلام ومعاناة الأشقاء في اليمن من خلال تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من الأوضاع القاسية هناك.

وقد وزّع المركز بالتعاون مع مؤسسه صله للتنمية أمس الأول 140 حقيبة شتوية في مديريتي مكيراس والبيضاء بمحافظة البيضاء اليمنية استفاد منها 1415 فردًا.

في ذات الإطار قام المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الجمعة بتوزيع مواد إيوائية شملت 98 خيمة و196 بطانية للنازحين في السادة الشمالية والجعدة وبني فائد والتنابكة و الغرزه ومبجر والعتنه وضابره المحاذية لمحافظة صعدة استفاد منها 490 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات بدون تمييز.