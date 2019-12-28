بالصور.. حرس الحدود ينقذ بحارًا أوكرانيًا تعرض لوعكة صحية في ينبع

أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية بحارًا أوكرانيَّ الجنسية، تعرَّض لوعكة صحية على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنجلاديش، وقامت بنقله إلى المستشفى.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال حرس الحدود: حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ بحارًا أوكرانيًّا تعرَّضَ لوعكة صحية بينبع.

وفي تصريحات له، قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، تلقت غرفة القيادة والسيطرة أمس الجمعة بلاغًا من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنجلاديش، تفيد بوجود بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.

وأشار المقدِّم القريني إلى أنه على الفور تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالتوجه لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة.

وأضاف: تم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقّيه العلاج اللازم.