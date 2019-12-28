بالصور.. أمين الأحساء يتفقد مشروعات الجسور والتقاطعات الجديدة بالمحافظة

تفقد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، اليوم السبت، سير العمل بمشروعات الجسور والتقاطعات التي تنفذها الأمانة حاليًّا، وشملت مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي» مع طريق الملك فهد «طريق الظهران» بمحاذاة المؤسسة العامة للري.

والمشروع هو إنشاء نفق بطول 800 متر، سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، كما أنه مرتبط بالطريق الدائري «دائري الهفوف والمبرز»؛ ما سيعمل على الحد من الاختناقات المرورية على مدن وبلدات الأحساء.

وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 90%، وسيتم تدشينه بعد الربع الأول من عام 2020، ولم يتبقَّ من المشروع سوى أعمال السفلتة والترصيف، والانتهاء من محطة لشبكة السيول والأمطار، إضافة إلى أعمال الإنارة والتكسية الديكورية.

وشملت الجولة مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله «الضلع الشرقي» الذي من المزمع افتتاحه نهاية الربع الثاني من عام 2020، ويتكون من إنشاء جسر بطول 1800 متر مع الطرق المرتبطة به بـ4 مسارات لكل اتجاه، وتنفيذ عناصر السلامة وتصريف السيول، وتنفيذ طرق خدمة على جانبي الجسر مع أرصفة ومواقف سيارات وإشارة ضوئية أسفل التقاطع لتنظيم الحركة المرورية بجميع الاتجاهات، مع تكسية أعمدة الجسر، وتركيب أحدث أعمدة الإنارة (led) أسفل الجسر لإظهاره بصورة جمالية.

Advertisements

ويُعتبَر هذا المشروع مكملًا لما تقوم به الأمانة من مشاريع تطويرية؛ حيث سيُساهم في توفير حلول مرورية تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًّا، وتسهيلًا لحركة المركبات وللحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع، والحفاظ على السلامة العامة لشاغلي المنطقة والزائرين من ناحية التصميم والكفاءة.

وشدد المهندس الملحم على ضرورة الأخذ بجودة المخرجات التنفيذية للمشروعات، مع الالتزام بالفترة المحددة وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المواصفات والجودة الإنشائية لتنفيذ المشاريع.

وقال إن العمل في هذه المشاريع يجري بمتابعة ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وفق الخطة المعتمدة لإنجازها ضمن مشاريع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية.