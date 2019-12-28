تغريم 29 مخالفًا لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان 1,7 مليون ريال

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات على 29 مخالفًا لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بلغت مليونًا و729 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري.

وتضمنت المخالفات أيضًا -بحسب الوزارة- نقل حيوانات بين المناطق دون الحصول على الشهادة الصحية لذلك وفق الإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، وأخرى صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات توزعت على عدد من مناطق المملكة؛ حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولًا في رصد المخالفات بـ16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ثم مناطق جازان، وعسير، والمدينة المنورة، وحائل بمخالفة واحدة لكل منها.

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وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروعها ومكاتبها بمناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات، وخاصةً فيما يتعلق بالإساءة إلى الحيوان.

ودعت الوزارة ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة، والتقيد بأنظمتها وتعليماتها بهدف تنظيم مشاريع الثروة الحيوانية وحماية المجتمع من أخطارها وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الهاتف المجاني 8002470000.