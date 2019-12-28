باتباع تعليمات بسيطة.. كيف يمكنك تجنب مخاطر السيول والأمطار؟

بمجرد حلول فصل الشتاء، تكون المملكة العربية السعودية على موعد مع السيول وهطول الأمطار التي تتراوح شدتها بين متوسطة وغزيرة نسبيًّا على بعض المناطق، خاصة جازان وعسير وحفر الباطن وتبوك، لكن مع اتباع بعض النصائح البسيطة يمكن تجنب آثارها.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية.

الهيئة أضافت أن التنبيه يشمل مدينة جيزان، ومحافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة والدار بني مالك والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب. ومن المتوقع أن تستمر الحالة حتى الساعة الـ٨ مساءً.

خطر السيول والأمطار يزداد في يناير وفبراير

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ويعد شهر يناير من أبرد شهور الشتاء في المملكة؛ إذ تنخفض فيه درجة الحرارة في بعض المناطق إلى 8 درجات مئوية، فيما تتساقط الأمطار في السعودية في شهر فبراير بكثرة، وتتراوح كميات الهطول بين 100 و200 ملم سنويًّا.

ومن أجل تفادي مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، أورد الدفاع المدني بوزارة الداخلية تعليمات إرشادية عدة؛ منها متابعة الأخبار ووسائل الإعلام عند ورود تحذيرات عن احتمالية هطول أمطار أو سيول منقولة.

كيف تتجنب مخاطر الأمطار والسيول؟

يجب أن تكون هناك منطقة معروفة بالمنزل لجميع أفراد الأسرة توضع بها جميع احتياجاتهم من الأمتعة الهامة في حالة وصول مياه الأمطار داخل المنزل، والاحتفاظ بمخزون مناسب من المواد التموينية والمياه النظيفة قدر الإمكان.

ويفضل الاحتفاظ براديو مع بطارية، ومواد إسعافات أولية بالمنزل، والاحتفاظ بسيارتك معبأة بالوقود حتى تتمكن من السير بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي وتوقف محطات الوقود.

وإذا كانت هناك سيول غزيرة بالمنطقة واحتمال وصولها داخل المنزل، وكان هناك متسع من الوقت؛ انقل حاجاتك الضرورية إلى الطابق العلوي، واعمل على قطع التيار الكهربائي عن المنزل.

كن حذرًا ولا تتجاهل التحذيرات والإرشادات، ولا تأكل الطعام الذي اختلط بمياه السيول، وتأكد من المياه قبل شربها، ومن نظافتها، ولا تزر مناطق الكوارث؛ لأن وجودك بها ربما يعوق عمليات الإنقاذ والطوارئ الأخرى.

ولا تتعامل مع الأدوات الكهربائية المبللة حتى تتأكد من سلامتها وجفافها من الماء.. استخدم الكشافات التي تعمل بالبطارية للرؤية، و أبلغ الجهات المعنية عن خطوط الخدمة العامة (الكهرباء، الماء، الهاتف) التالفة أو المعطلة.

ويفضل البقاء في المنزل ومتابعة الاستماع للنشرات الجوية والتعليمات التي تبين لك حجم الخطر. وإذا تأكد لديك خطورة البقاء في المنزل فبادر إلى إخلائه والبحث عن أقرب مكان آمن.

ماذا تفعل لتفادي السيول والأمطار أثناء قيادة السيارة؟

وإذا كنت تقود سيارتك توجه بها بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول. أما إذا تعطلت وخشيت السيول، فاتركها والجأ إلى أقرب مكان آمن. وبالنسبة إلى العاملين في مجال الرعي، حاول الابتعاد بمواشيك عن الرعي في قيعان الأودية أو بالقرب من السدود.

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وإذا كان الآخرون في حاجة إلى مساعدتك، فساعدهم بما لا يشكل خطورة على حياتك وحياتهم، ولا تحاول لمس أو تحريك الأجسام الساقطة والأسلاك الكهربائية المتدلية.. امنع من يحاول السباحة في مياه الأمطار، وأفهمه أن هذا خطر يهدد حياته.

ماذا تفعل لو كان منزلك في مجاري الأودية؟

وإذا كان السكن في أماكن منخفضة أو في مجاري الأودية، تنصح هيئة الدفاع المدني بالاحتفاظ بمواد مثل أكياس الرمل والخشب والأغطية البلاستيكية لمنع مياه السيول من دخول المبنى.

وفي حالة القيام بالرحلات البرية أو التخييم، هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات، مثل الابتعاد عن البقاء في مجاري الأودية في حالة قرب هطول الأمطار، أو التعرض لسيول منقولة.. و لا تجازف بحياتك في اجتياز الأودية أثناء جريانها.

وعند مشاهدة شخص يغرق، لا تحاول إنقاذه إذا كنت لا تجيد السباحة أو إذا كان تيار الماء قويًّا.. وليكن الإنقاذ بقذف حبل أو طوق نجاة أو لوح خشب لإنقاذ الغريق دون تعريض نفسك للخطر.. وتذكر أن هذه المواقع طينية لزجة.

نصائح مهمة عند إخلاء المنزل لتفادي خطر السيول والأمطار

ويجب إبعاد الأطفال عن مجاري الأودية والمستنقعات، والابتعاد عن المناطق المنخفضة وبطون الأودية.. وإذا أخليت منزلك إلى موقع آخر مؤقت، هناك عدة أمور يجب أخذها بالحسبان مع مراعاة بعض التعليمات؛ هي:

1-اذهب إلى أماكن الإخلاء التي يتم توجيهك إليها مباشرةً، ولا تجتهد وتذهب إلى أماكن أخرى؛ لكيلا تعرض حياتك للخطر.

2- افصل التيار الكهربائي والغاز قبل مغادرتك المنزل.

3- تعرف على محطات الراديو التي من خلالها تستمع إلى التعليمات والتحذيرات والتوجيهات المطلوبة واللازمة لحمايتك.

4- حاول تثبيت أغراض المنزل وإغلاق البيت قبل الخروج منه إلى أماكن الإخلاء؛ حتى لا تنجرف بمياه السيول.

5- كن حذرًا عند الخروج والانتقال إلى أماكن الإخلاء وتحلَّ بالهدوء.

6- اتبع المسارات الموصى بها عند استخدام الطرق، ولا تجازف فتعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، أعلنت في 28 أكتوبر 2019، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بعد سقوط أمطار غزيرة في منطقة حفر الباطن شمال شرق المملكة.

وشهدت المملكة في نوفمبر الماضي، هطول كميات كبيرة من الأمطار، شكلت سيولًا قوية شلت الحركة وتسببت في خسائر مادية، فيما أدت السيول في يناير الماضي إلى مصرع 12 شخصًا، منهم 10 أشخاص لقوا حتفهم في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.