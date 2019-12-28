أمير نجران يتفقد مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي

تفقد أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اكتمال مشروع طريق الخط الحدودي للمملكة، في نطاق المنطقة، والممتد في عرض صحراء الربع الخالي، بطول ٧٩٠ كيلومترًا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الأمير جلوي برفقة قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ، وشملت نقطة التقاء الحدود السعودية، مع حدود سلطنة عمان والجمهورية اليمنية.

وتفقد أمير المنطقة قطاع حرس الحدود في شرورة، ومجمعات الربع الخالي، وشاهد إيجازًا عن المشروع وأهميته، كونه أحد المشاريع الاستراتيجية للحدود بالمملكة، وأبرز عمليات ووقائع الضبط التي سجلها القطاع.

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وألقى الأمير جلوي بن عبدالعزيز كلمة أشار فيها إلى الخير الذي تعيشه المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتابع أمير المنطقة، إننا نتأمل ما نعيشه من الأمن والاستقرار، والأمان والاطمئنان، على حدود الوطن، بفضل الرجال المخلصين، الذين يقفون صامدين ثابتين، متسلحين بالإيمان، عقيدتهم الصدق والأمانة والإخلاص، لصون المقدسات، والذود عن أرض الحرمين الشريفين.

وأكد قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ، عزيمة وشكيمة رجال حرس الحدود في مواصلة العمل بكل صدق وأمانة وإخلاص، خدمة للدين ثم المليك والوطن، وتقديم الغالي والنفيس، والتضحية بكل ما نملك، في سبيل صون حدود الوطن وأمنه.