السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي كازاخستان في تحطم طائرة الركاب المدنية



جدة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، عن صادق العزاء والمواساة في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي في جمهورية كازاخستان.

وتقدم الأمين العام بالعزاء لحكومة وشعب جمهورية كازاخستان ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

// انتهى //

19:43ت م

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