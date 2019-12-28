السعودية اليوم / شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين في العيسوية



القدس المحتلة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في العيسوية أن شرطة الاحتلال اعتقلت: أحمد محمد درباس، وباسل عبيد، ومحمد أبو ريالة، وروبين جابر، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب لدى وجودهم على مدخل البلدة.

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19:19ت م

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