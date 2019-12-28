السعودية اليوم / تنمية العالية في صبيا تطلق فعاليات الملتقى الربيعي



العالية 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

تطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا يوم الجمعة المقبل ، الملتقى الربيعي الثاني وذلك بحديقة بلدية العالية.

وأوضح رئيس اللجنة الحسين بن علي البهلول، أن الملتقى الذي يستمر 10 أيام يتضمن برامج ترفيهية ومسابقات رياضية للكبار والصغار ، وعروضًا فنية ومسرحية ، وفعاليات دكان الحارة ومشاركات لفرق فنية واستعراضية وسوقًا للأسر المنتجة.

وأضاف أن الملتقى يشمل كذلك معرضًا فنيًا تشكيليًا ومسابقات في التصوير الفوتوغرافي ، لاكتشاف وتقديم المواهب الفنية ، وتقديم حزمة من البرامج الترفيهية والتنموية لخدمة أهالي المركز خاصة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .

// انتهى //

19:13ت م

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