السعودية اليوم / اللجنة السياحية بمحافظة بقيق تطلق النسخة الرابعة من فعاليات مهرجان "سفاري بقيق"



بقيق 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

تطلق اللجنة السياحية بمحافظة بقيق - بالتعاون مع بلديات بقيق وعين دار وجوف بني هاجر، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة والمنطقة، في 7 جمادى الأولى الجاري الموافق 2 يناير المقبل - فعاليات مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء في نسخته الرابعة ، وذلك في موقع المهرجان على طريق الرياض ــ الدمام السريع.

وأوضح محافظ بقيق رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة محمد بن سعود المتحمي أن المهرجان الذي يستمر 16 يومًا يتضمن عدداً من الفعاليات المثيرة والبرامج التي تمتزج بها روح الصحراء وتراثها والأصالة العربية، حيث سيقدم المشاركون فيها نموذجًا أشبه بالحقيقة لحياة البادية في الماضي ، كما يحمل المهرجان هذا العام العديد من المفاجآت التي ستكون علامات بارزة في نسخته الجديدة، خصوصًا لفئة الشباب والفعاليات المخصصة لمحبي تراث الصحراء من داخل المملكة وخارجها.

وتوقع المتحمي أن يحقق المهرجان العديد من النجاحات على مستويات مختلفة، لاسيما أن النسخة الحالية تشهد مشاركات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عدد من الفعاليات المهمة.

من جانبه قال رئيس بلدية محافظة بقيق نائب رئيس اللجنة السياحية بالمحافظة المهندس فارس بن محمد آل عريج أن البلديات المشاركة استعدت للمهرجان قبل انطلاقته منذ مدة طويلة، وتواصل عملها، وتتابع الموقع منذ انطلاقة المهرجان إلى اختتامه من خلال أعمال الصيانة والإنارة والنظافة، لافتاً النظر إلى أن إعداد التصميم للمهرجان بنسخته الجديدة جُهزت بدقة لتحافظ على الهوية التراثية لموروث البادية، حيث تم تهيئة ميادين ومسارح لعروض الإبل وأخرى للخيالة، إضافة لمخميات الحياة البرية.

وأشار إلى أنه تم تأسيس ميدان للصقور لإطلاق مسابقة القنص على ظهور الإبل والخيل، والعديد من الأعمال التي تلبي احتياجات الزوار من جميع الفئات العمرية، وتهيئة موقع المهرجان بأعمال التسوية الترابية وسفلتة مواقف السيارات ورصف مضامير المشي وتأمين مواصفات السلامة لممرات الزوار من كبار السن، إضافة إلى تهيئة المواقع الخاصة لمشاركة جميع الجهات الحكومية، وتنفيذ خطة استزراع موقع المهرجان بـ ١٨ ألف شتلة، وتأمين مصادر الريّ اللازمة لها.

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19:12ت م

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