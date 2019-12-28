السعودية اليوم / سمو أمير حائل يرعى غداً جائزة سموه " بصمة "



حائل 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل يوم غد، حفل جائزة سموه " بصمة " للمشاريع والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة والأفراد في عامها الثاني بفروعها الخمس والذي سيعلن خلاله - بمشيئة الله - الفائزين بالجائزة وفروعها وذلك بفندق ملينيوم.

وتهدف الجائزة إلى التحفيز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وفعالية التأثير بالمجتمع كما تمنح للمشاريع التي أحدثت نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.

وتشمل جائزة سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل" بصمة " خمسة فروع هي " أداء " وتمنح للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودهم في تنفيذ ومتابعة مشاريع وبرامج المنطقة بجودة واتقان، فيما تمنح جائزة فرع " تميز " للأفراد العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة نضير ما قاموا به من جهد شخصي لانجاز المشاريع وتذليل الصعوبات وتفعيل دور منسوبيهم وخلق المناخ الايجابي وتمنح جائزة " عطاء " للقطاعات والأفراد الذين لهم مساهمات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي بالمنطقة.

وخصصت جائزة " مبادرة " للقطاعات والأفراد للمبادرات الإستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع فيما تمنح جائزة " أبداع " للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وريادة الأعمال.

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19:06ت م

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