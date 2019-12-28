السعودية اليوم / وزير البيئة والمياه والزراعة يتابع الأعمال التشغيلية لمشاريع المدينة المنورة



المدينة المنورة 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

تفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم الأعمال التشغيلية في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها خلال الزيارة الدورية التي يقوم بها معاليه لمناطق المملكة ومتابعة سير العمل في المشاريع الحيوية داخل منظومة المشاريع المائية المنفذة حالياً أو التي يجري العمل على تنفيذها لتعضيد وتعزيز مصادر المياه وتأمينها بكميات موثوقة وجودة عالية، وذلك وفقاً لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول إلى قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويوفر إمداداً آمناً من خلال خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز الحوكمة الفعّالة،..

واستهل معالي الوزير الفضلي زيارته بالوقوف على مشروع محطة تنقية آبار الماشي والذي يهدف لتحسين جودة المياه الواصلة إلى مركز أبيار الماشي والمراكز والقرى المحيطة بها والمنطقة الصناعية بطريق الهجرة وتقليل نسبة الأملاح من (1500 إلى 10جزء بالمليون) من خلال توريد وتركيب محطة تنقية مياه آبار الماشي لخدمة 10500 نسمة من سكان المركز والقرى والهجر التابعة له حيث تتضمن المكونات الأساسية للمشروع على عدد 3 وحدات تنقية RO بطاقة 2000م / يوم للواحدة و بطاقة اجمالية 6000 م3 ايوم وخزان مياه بسعة 5000 م3 و مبنى تشغيل المحطة و مولد 500 كيلووات مع خزان ديزل بتكلفة إجمالية 7.839.496 ريال

عقب ذلك توجه معالي الوزير للوقوف على مشروع تنفيذ خزانات المياه الاستراتيجية بمنطقة شوران للربط مع خط المياه من حقول آبيار العشيرة وتغذية خزانات شرق المدينة كذلك الربط مع خزانات التحلية ( المرحلة الثالثة ) لتغذية منطقة وأحياء شوران المرتفعة جنوب المدينة ويحتوي المشروع على خزان بسعة 110م3وشبكيات مع خزانات التحلية بقطر 1200 ملم بطول 420 م.ط في نطاق عمل يقع جنوب المدينة المنورة تقاطع الطريق الدائري الثالت مع طريق المهد وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال لخدمة 45 الف نسمة.

في منطقة شوران كذلك تفقد معاليه مشروع تنفيذ الخطوط الرئيسية وشبكات الصرف الصحي بأحياء شوران لاستكمال الشبكات الداخلية وتنفيذ التوصيلات المنزلية ورفع نسبة خدمات الصرف الصحي في أحياء شوران (ن - ك -ي - م ) و حي الخاتم جنوب المدينة بمعدل 3.34% و طول 66304 و3120 توصيلة داخل الأحياء يستفيد منها 44 الف نسمة وبتكلفة تجاوزت 67مليون ريال.

واختتم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي زيارته بالوقوف على مشروع الخط الرئيسي بالعنبرية وبعض المخططات والمناطق الغير مخدومة بالمدينة المنورة لتنفيذ شبكات الخطوط الرئيسية للصرف مناطق (العنبرية - الجرف - الشبيبة - الاسكان - شوران) وتهيئة الأحياء المنفذ شبكاتها لتنفيذ التوصيلات المنزلية والمساهمة في رفع الإصحاح البيئي والضرر من الاعتماد على البيارات و رفع نسبة الخدمة 5 % عند انتهاء تنفيذ التوصيلات المنزلية .

// انتهى //

19:04ت م

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