

الرياض 2 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 28 ديسمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، ومانتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".

// انتهى //

18:55ت م

0088



الرياض 2 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 28 ديسمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية .وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية بعد إقلاعها من مطار ألماتي، ومانتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".// انتهى //18:55ت م0088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس كازاخستان في ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.