السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم



صنعاء 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 19 إلى25 ديسمبر 2019م ضخ 208.250 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

//انتهى//

18:23ت م

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