السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري بمحافظة البليدة عنصر دعم للجماعات الإرهابية و 17 مهربا بكلّ من باتنة وأم البواقي وتبسة وجانت.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بالبليدة استرجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، وحجزت بكلّ من باتنة وأم البواقي وتبسة وجانت 6 سيارت منها 3 رباعية الدفع.

ولفت البيان النظر إلى أن قوات حرس السواحل في وهران أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ 17 شخصا، وأوقفت 48 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبني منيف.

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17:40ت م

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