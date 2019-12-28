السعودية | المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:28 مساءً, 28 ديسمبر 2019 م أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معبرة عن تعازي المملكة لذوي الضحايا وللصومال الشقيق حكومة وشعباً مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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