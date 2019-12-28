2019-12-28

مدني مكة يُخرج مُسنًّا من فوهة الوعبة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تمكن الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة من إخراج شخص من فوهة الوعبة بمحافظة المويه.

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وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عبر حسابه بموقع تويتر: إن الجهات المعنية تلقت بلاغًا بوجود شخص طاعن بالسن يبلغ من العمر 78 عامًا ويعاني من التعب والإعياء بعد نزوله أسفل فوهة الوعبة في محافظة المويه ولم يستطيع الصعود.

وأوضح أن فرقة من الدفاع المدني تمكنت من إخراج المسن بصحة جيدة.

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