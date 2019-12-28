تركي آل الشيخ .. عام في صناعة الترفيه قطاع واعد وحيوي

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بمناسبة مرور عامل كامل على تعيينه في هذا المنصب، وقال آل شيخ في تغريدة له على تويتر، “اليوم كملت سنة في هيئة الترفيه، يا سرع الدنيا”.

وكان آل الشيخ قد شغل المنصب بعد صدور الأمر الملكي في 27 ديسمبر من العام الماضي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بعد إعفائه من رئاسة الهيئة العامة للرياضة.

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وشهد هذا العام منذ إدارته لهيئة الترفيه العديد من الأحداث والفعاليات الضخمة في شتى المجالات الترفيهية والثقافية والرياضية والغنائية، كما أحدث حراكًا مذهلًا لتحسين وتطوير قطاع الترفيه في السعودية، كقطاع واعد يتسم بالحيوية.

ومن أبرز الفعاليات الكبيرة لهيئة الترفيه وتركي آل الشيخ إطلاق فعاليات ضخمة تحت مسمى “مواسم السعودية” وجاء موسم الرياض الذي أشرف عليه آل الشيخ كأكبر موسم ترفيهي وطني في تاريخ السعودية.

وحظي موسم الرياض بفعاليات غير مسبوقة، استقطبت فيه أبرز مظاهر الترفيه العالمي والبطولات الدولية والفنية وغيرها، والتي بلغ عدد زواره حتى الآن 11 مليون زائر، وبذلك حققت هدفاً ضمنياً بالتعريف والتسويق لقطاع الترفيه في السعودية.

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