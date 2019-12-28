أمير نجران يقف على مشروع الطريق الحدودي بالربع الخالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

وقف أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز على اكتمال مشروع طريق الخط الحدودي للمملكة في نطاق منطقة نجران، والممتد في عرض صحراء الربع الخالي بطول 790 كلم، وذلك في جولة ميدانية وصل فيها إلى نقطة التقاء الحدود السعودية مع حدود سلطنة عمان واليمن، يرافقه قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله الذويخ.

ونقل الأمير جلوي تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية إلى رجال حرس الحدود، معربا عن «فخر واعتزاز كل الشعب السعودي بالجهود التي يبذلونها ومنسوبو القوات العسكرية كافة، في حراسة حدود الوطن، والذود عن حياضه الطاهر، وصد من يحاول اختراق حدودنا، والمساس بأمننا واستقرارنا».

Advertisements

وتفقد قطاع حرس الحدود في شرورة، ومجمعات الربع الخالي، المتسلسلة من مجمع المعاطيف ثم أم غازب، فأم الملح، نهاية بالخرخير، إذ شاهد إيجازا عن المشروع وأهميته، ضمن المشاريع الاستراتيجية للحدود بالمملكة، وأبرز عمليات ووقائع الضبط التي سجلها القطاع.

ودون الأمير جلوي بن عبدالعزيز كلمة عند آخر نقطة للرقابة الحدودية، جاء فيها «من أطراف الربع الخالي، وعند نقطة التقاء حدود بلادنا العزيزة مع حدود سلطنة عمان واليمن الشقيقتين، وقد قطعنا الصحاري والقفار المديدة، نستحضر المجد العظيم، ونحن نقف على معجزة صنعها الإمام الموحد، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ـ رحمه الله ـ، في توحيد هذا الكيان الجليل، وجمع أطرافه المتباعدة، ولم شتات مجتمعه، تحت راية واحدة، على قلب رجل واحد».

ونوه بما تعيشه المملكة من خير ونعيم في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأضاف الأمير جلوي بن عبدالعزيز «إنني في هذا الموقع، وبكل الفخر والاعتزاز، أتأمل ما نعيشه ـ ولله الحمد ـ من الأمن والاستقرار، والأمان والاطمئنان، على حدود الوطن، وفي أعماقه وقلبه، بفضل الرجالات المخلصين، رجالات سلمان بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان، الذين يقفون صامدين ثابتين، متسلحين بالإيمان، عقيدتهم الصدق والأمانة والإخلاص، لصون المقدسات، والذود عن أرض الحرمين الشريفين».