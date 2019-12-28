السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سول
أظهرت دراسة كورية جنوبية أن الأشخاص الذين يتناولون كوبين على الأقل من القهوة يوميا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.
وكشف باحثون في جامعة سول الوطنية ومستشفى «دونجتان ساكريد هارت» النقاب عن تأثير القهوة خلال دراستهم على 400 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 55 و90 عاما.
وظهرت لدى 6ر17% فقط من الذين يتناولون كوبين على الأقل رواسب من بروتين «بيتا- اميلويد» في أمخاخهم بمستويات تشير إلى احتمالات كبيرة للإصابة بالزهايمر.
وارتفع المعدل بواقع 10 نقاط مئوية بالنسبة للذين يتناولون معدلا أقل من القهوة، حيث إن 27 % منهم ظهرت عليهم مستويات عالية من المواد المسببة للزهايمر في أمخاخهم.
وقال الأستاذ كيم جي ووك إن البحث الأخير يقدم أسبابا مرضية بأن تناول كوبين من القهوة يوميا خلال حياة الشخص يقلص من مخزون بروتين «بيتا اميلويد» في المخ، بواقع 67 %.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: القهوة تقلل من احتمالات الإصابة بالزهايمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.