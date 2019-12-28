إسبانية ترفض تفسير الشرطة لحادث غرق أسرتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفضت أم فقدت ثلاثة من أفراد أسرتها بعد أن غرقوا في حمام سباحة بأحد الفنادق في إسبانيا عشية عيد الميلاد (الكريسماس) تصريحات للشرطة بأنهم يفتقرون إلى مهارات السباحة.

وغرق ثلاثة أفراد من الأسرة البريطانية - الأمريكية المكونة من خمسة أفراد في حمام السباحة بالفندق الواقع بمنطقة ميخاس في كوستال ديل سول بجنوب البلاد.

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وكانت فتاة (9 سنوات) واجهت في بادئ الأمر مشكلات في حمام السباحة، طبقا لما ذكرته صحيفة «سور» ووسائل إعلام أخرى، نقلا عن شهود عيان. وحاول والدها وشقيقها (16عاما) إنقاذها، لكن الثلاثة جميعهم غرقوا.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه «مأساوي» ناجم عن الحاجة إلى «مهارات السباحة». وذكرت في وقت سابق أنه لا يتم استبعاد وجود مشكلة لدى مضخة حمام السباحة.

وقالت الأم لوسائل إعلام بريطانية أمس الأول إن «شيئا خطأ حدث لدى حمام السباحة الذي لا بد أنه جعل السباحة أمرا صعبا لهم في تلك الفترة». وينفي الفندق ذلك.