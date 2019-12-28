هجوم بحمض الزبدة على ناديين للرقص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصيب عدد من الأشخاص في هجوم بحمض الزبدة (حمض البيوتيريك أو حمض البيوتان) على ناديين للرقص في مدينة لار بولاية بادن - فورتمبرج، غرب ألمانيا.
وأعلنت الشرطة أمس أن الأفراد أصيبوا ليلة الجمعة بتهيجات بالغة في العين والجهاز التنفسي.
وتم إخلاء الناديين اللذين كان بداخلهما نحو 500 فرد. ونقل المسعفون خمسة مصابين إلى المستشفى.
وقبضت الشرطة على رجلين مشتبه بهما (26 عاما) و(34 عاما).
وبقي الناديان مغلقين باقي الليل. ولم يحدد الدافع وراء الهجوم.
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