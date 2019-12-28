ضبط أطنان كوكايين بميناء عاصمة أوروجواي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مونتيفيديو ضبطت الشرطة في أوروجواي كمية ضخمة من مخدر الكوكايين تقدر بـ4ر4 أطنان في حاويات بميناء العاصمة مونتيفيديو. Advertisements وقال الادعاء العام إنه تم ضبط طن آخر من الكوكايين في مزرعة بمنطقة سوريانو. وتعد الكمية المضبوطة أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها في تاريخ أوروجواي. وبحسب تقارير إعلامية فإن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تتجاوز مليار دولار. وألقت السلطات القبض على أربعة مشتبه بهم، بينهم مالك المزرعة. وتفيد التحقيقات الأولية بأن الكوكايين كان مخبأ داخل حاويات تضم فول الصويا، وكان من المقرر تهريبها إلى مدينة لومي عاصمة توجو بغرب أفريقيا.



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