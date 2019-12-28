وفاة جندي تايلاندي بعدوى خلال إنقاذ «فتية الكهف»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

أعلنت البحرية التايلاندية أن جنديا من فرقتها «سيل» توفي جراء عدوى بالدم أصيب بها بينما كان يساعد فريق كرة القدم للشباب الذي كان عالقا في كهف العام الماضي.

وكان الجندي بايروت باكبارا تحت الملاحظة الطبية منذ إصابته بعدوى الدم خلال عملية إنقاذ الفريق.

وفي يونيو 2018، علق فريق كرة قدم للشباب ومدربهم داخل كهف في شمال تايلاند بعدما سدت مياه سيل منفذ الخروج الوحيد، مما أدى إلى عملية إنقاذ هائلة شارك فيها آلاف من الأشخاص من كثير من الدول.

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حصلت عملية البحث والإنقاذ التي استمرت 19 يوما على الاهتمام العالمي. وجرى العثور على كل أعضاء الفريق أحياء بعد قضاء أكثر من أسبوع دون طعام. وخرجوا من الكهف بمساعدة غواصي الكهوف عبر مياه طينية وسريعة.

والضحية الأخرى للعملية كان السيرجنت العامل بفرقة سيل أيضا سامان جونان الذي توفي بينما كان يضع أسطوانات الأكسجين في الكهف لغواصين آخرين.

وقالت البحرية التايلاندية إن بايروت سيحصل على ترقية ما بعد وفاته، وإن أسرته ستتلقى 15420 دولارا.

وأعيد فتح كهف «ثام لونج - خون نام نانج نون» الواقع في إقليم شيانج راي شمال البلاد أمام الزوار الشهر الماضي.