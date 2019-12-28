مقتل مدنيين عراقيين في هجوم لداعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى أمس بمقتل مدنيين اثنين في هجوم لعناصر داعش جنوب الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي «إن عناصر من داعش يستقلون عجلة غير مرقمة، فتحوا نيران أسلحتهم داخل قضاء الحضر فقتلوا مدنيين اثنين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة»، وأضاف العبيدي أن «القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسلمت جثتي الضحيتين لدائرة الطب العدلي في الموصل».

وما زالت مناطق عدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين.