68 مختطفا منذ بدء المظاهرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق أمس عن اختطاف 68 متظاهرا منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر الماضي حتى أمس. وقال أنس العزاوي عضو مجلس المفوضية إن «إجمالي عدد حالات الاختطاف في العراق في صفوف الناشطين والمتظاهرين منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر الماضي حتى الآن، بلغ 68 حالة اختطاف أطلق سراح 12 منهم، فيما لا يزال مصير 56 مختطفا مجهولا، وهي أرقام مثبتة لدى منظمة حقوق الإنسان العراقية».

وأوضح أن «حالات الاغتيال في صفوف الناشطين والمتظاهرين بلغت 33 حالة موزعة بواقع 15 حالة قتل و13 مصابا و7 حالات محاولات فاشلة».

وأكد العزاوي أن حالات الاختطاف والاغتيال تجري خارج ساحات التظاهر، والقوات الأمنية تواصل عمليات البحث عن الفاعلين.