صياغة مبادرات الأفراد في «ملتقى مكة الثقافي» بجامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جامعة الملك عبدالعزيز بجدة غدا أولى ورش العمل التحضيرية المخصصة لمبادرات الأفراد، وذلك في إطار جهودها لدعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، وذلك بمكتبة الملك فهد العامة.

وتتضمن الورشة التي تحمل عنوان «بناء مبادرات الأفراد اللغوية»، آليات التقديم في مبادرات ملتقى مكة الثقافي للأفراد، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، إلى جانب المجالات والمسارات ذات الأولوية للأفراد.

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وتستهدف الورشة التي تختص بمبادرات الأفراد أعضاء هيئة التدريس بالشطرين، وطلبة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات بالشطرين، وكذلك الإداريين والفنيين، وستتلقى المبادرات الخاصة بالمشاركين دعما ماليا واستشاريا وفرق عمل تطوعية.

واعتمد مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، في وقت سابق مبادرات الجامعة المؤسسية التي تقدمت بها، وعددها 15 مبادرة لغوية، ومن أبرزها المبادرات المستقلة بدون شراكات: «وقف لغة القرآن، وتعريب وإتقان، ومبادرة أتمتة مقررات المناهج التعليمية باللغة العربية، والتمكين اللغوي، والتطبيق الصرفي، وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية في منطقة مكة المكرمة، وحفظ مخطوطات اللغة العربية رقميا».

وتنطوي مبادرات الجامعة ذات الشراكات على «مستشارك اللغوي، وحدثني بالعربي، والأمن اللغوي وتعزيز الاعتدال الفكري، وفصيح لعبة الكترونية وفصحى شخصية كرتونية، والوعي اللغوي، والإشهار اللغوي قل ولا تقل».