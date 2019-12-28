1900 كسوة شتاء للمحتاجين في عنيزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عنيزة

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة حملة لاستقبال التبرعات لحملة كسوة الشتاء التي تستهدف نحو 1900 شخص محتاج للكسوة في عنيزة من النساء والأطفال والرجال.

وأوضح مدير الجمعية خالد الحميدي أن تكلفة الكسوة الواحدة 200 ريال تقدمها الجمعية للمحتاجين لشراء ملابس جديدة تحميهم من برد الشتاء، وذلك بالتعاون مع عدد من محال الملابس للرجال والنساء وتودع المبالغ بواسطة بطاقة منافذ الالكترونية، مشيرا إلى أن الجمعية تنظم بهذه الحملة انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي لتكون بذلك حلقة وصل بين باذل الخير والمحتاج.

وبين أن الجمعية فتحت للمتبرعين عددا من قنوات التواصل والتبرع لها من خلال حسابها البنكي أو الاتصال على جوال الجمعية أو من خلال زيارة مكتب استقبال التبرعات في مقر الجمعية بحي الفاخرية.