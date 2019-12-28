بدء التقديم على وظائف مستشفى السيح الجامعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، باستقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية والإدارية على برنامج التشغيل المباشر في المستشفى الجامعي بمدينة السيح، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، وذلك من خلال بوابة التوظيف الالكترونية على موقع الجامعة.

ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الالكتروني للتوظيف، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات 7 جمادى الأولى المقبل.