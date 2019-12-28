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البيئة تقضي على أسراب الجراد في القصيم
بتوزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة
متابعات الخليج 365 - فهد العنزي
قضى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم في مركز الفوارة على أسراب من الجراد المنتشر هذه الأيام، حيث كافحت ذلك عبر توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة والعمل على تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع المنطقة، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر.
ودعا فرع الوزارة بالقصيم المواطنين بسرعة التواصل وإرسال الموقع والصور عبر الواتساب
٠٥٥٥١٣٤٠٢٠ لكل من يشاهد أسراباً جديدةً.
وتأتي تلك الأعمال ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث ينفذ مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في 1500 موقع في المملكة، بهدف رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه، وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.
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