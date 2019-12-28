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صور.. حملات لضبط مخالفي الاحتطاب في بريدة
خصوصاً هذه الأيام الشتوية
متابعات الخليج 365 - فهد العنزي
نفذت في مدينة بريدة، حملة مكثفة على المخالفين من باعة الحطب في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة والمحافظات خصوصا هذه الأيام الشتوية.
وأسفرت الحملة التي نفذت بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وبمساندة شرطة القصيم -ممثلة في قوة المهمات والواجبات الخاصة- عن ضبط مجموعة كبيرة من أطنان الحطب المحمل في شاحنات وسيارات ، كما تم تحرير مخالفات وغرامات مالية بحق باعة الحطب أصحاب الشاحنات والسيارات؛ وفق القوانين والأنظمة المانعة لعمليات الاحتطاب.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية تشدد على منع بيع ونقل الحطب والفحم المحلي؛ حفاظاً على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته؛ برغم ما يتعرض له من ضغوط في مقدمتها الاحتطاب.. وتشدد الوزارة على منع بيع ونقل الحطب والفحم المحلي.
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