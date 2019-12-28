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صور.. شرطة القصيم تضبط مخالفي الدراجات النارية
متابعات الخليج 365 - فهد العنزي
شنت شرطة منطقة القصيم حملة ميدانية مستمرة في الشوارع والطرق وخصوصاً الأحياء السكنية لضبط المخالفين الذين يقودون دراجة نارية دون الحصول على رخصة أو مخالف لأنظمة الإقامة والعمل.
وبدأت الحملة من شارع كيرلا المشهور والمكتظ بالعمالة السائبة، حيث تم حجز أكثر من ٢٠ دراجة نارية لدى المرور.
وتأتي تلك الحملات بتوجيه ومتابعة من مدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي.
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