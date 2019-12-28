- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم حرس الحدودي ينقذ بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة في عرض البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حرس الحدودي ينقذ بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة في عرض البحر
على متن سفينة متجهة من السويس إلى بنغلاديش
متابعات الخليج 365 - ينبع
تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية من إنقاذ بحار أوكراني الجنسية، تعرض لوعكة صحية على متن إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، وقامت بنقله إلى المستشفى.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، المقدم مسفر بن غنام القريني ، بأنه في يوم الجمعة الموافق ١/ ٥/ ١٤٤١هـ، تلّقت غرفة القيادة والسيطرة بالمنطقة بلاغاً من برج المراقبة بميناء ينبع التجاري بوجود إشارة استغاثة من إحدى السفن المتجهة من السويس إلى بنغلاديش، تفيد بوجود بحار أوكراني الجنسية تعرض لوعكة صحية، ويحتاج إنقاذه وإيصاله إلى المستشفى.
وأضاف: “على الفور، تم تمرير البلاغ إلى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية بالتوجه لموقع السفينة في حدود منطقة عمليات المنطقة، وتم إنزال المريض ونقله إلى ميناء ينبع التجاري، ومن ثم نقله لمستشفى ينبع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود، وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة بعد تلقيه العلاج اللازم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر حرس الحدودي ينقذ بحاراً أوكرانياً تعرض لوعكة في عرض البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.