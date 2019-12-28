1.8 مليون ريال تنتظر أبطال كأس ولي العهد للفروسية

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينطلق اليوم السبت كأس ولى العهد للفروسية على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

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وتبدأ البطولة بحفل السباق الذي يتألف من عشرة أشواط، خصص الشوط التاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته “900 ألف ريال”، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته “900 ألف ريال”.

وكانت إدارة نادي الفروسية قد أنهت الاستعدادات الخاصة بهذا السباق كافة، في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى السعودية، حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، ونظم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد آنذاك.

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